Pidcock heerst op WK veldrijden, Van der Haar pakt zilver

De Brit Tom Pidcock heeft in het Amerikaanse Fayetteville de wereldtitel veldrijden veroverd. Hij is de opvolger van Mathieu van der Poel, de Nederlander die wegens een rugblessure ontbrak. Pidcock ging er in de vierde van negen ronden vandoor en werd door de concurrenten nooit meer teruggezien. Achter hem veroverde Woudenberger Lars van der Haar voor de tweede keer in zijn loopbaan WK-zilver. De Belg Eli Iserbyt werd derde.

Pidcock is net als Van der Poel een alleskunner. Op de weg won hij afgelopen jaar de Brabantse Pijl en werd hij tweede achter de Belg Wout van Aert, de andere grote afwezige in Fayetteville, in de Amstel Gold Race. Als mountainbiker werd de 22-jarige Brit van de ploeg Ineos vervolgens in Japan olympisch kampioen. Dit seizoen had hij al drie veldritten gewonnen, waaronder de wereldbekercrossen van Rucphen en Hulst.

Van der Haar was zoals vaak het snelste weg. De regerend Nederlands en Europees kampioen had vier Belgen in zijn wiel, van wie niet veel later Toon Aerts de eerste was die een kleine voorsprong nam. Achter hem was Pidcock echter alert, ook toen de Fransman Joshua Dubau het tempo opvoerde. Op het snelle circuit ontstond vervolgens een kopgroep van negen renners waaruit Pidcock in ronde vier wegreed, meteen nadat kort achter hem Iserbyt een slippertje had gemaakt op het korte hellinkje.

Pidcock, met minder crossen in de benen dan de concurrentie, was los en niemand achter hem had een antwoord. Wel probeerde Van der Haar in de zevende ronde weg te rijden bij de voornamelijk Belgen om hem heen. Die opzet slaagde; alleen Iserbyt, de winnaar van de wereldbeker, bleef in zijn spoor. Voor de 30-jarige Van der Haar was het zilver een mooie aanvulling nadat hij eerder ook al twee bronzen medailles had veroverd. Zijn eerste WK-zilver pakte hij in 2016 in Zolder, achter Van Aert.

Corné van Kessel, de andere Nederlandse deelnemer, finishte als 26e.