Shorttrackcoach Otter wil meer medailles dan in Pyeongchang

Shorttrackbondscoach Jeroen Otter hoopt dat zijn sporters bij de komende Winterspelen meer medailles behalen dan vier jaar geleden in Pyeongchang. Toen bleef de teller steken op vier plakken: goud voor Suzanne Schulting (1000 meter), zilver voor Sjinkie Knegt (1500 meter) en Yara van Kerkhof (500 meter) en brons voor de vrouwenaflossingsploeg.

“We willen met Nederland in de top tien eindigen deze Spelen. Dat is terecht”, aldus Otter. “In die top tien kom je alleen maar als je veel medailles haalt. Dat willen wij ook. Er moet gescoord worden, dat is duidelijk.”

De ogen zijn vanaf zaterdag vooral gericht op Suzanne Schulting, die de voorbije jaren alles won wat er te winnen valt. De Friezin heeft al aangegeven meerdere gouden medailles te willen binnenhalen.

Otter wil voor zijn formatie geen exact aantal noemen. “Het is in onze sport verdomde moeilijk. Als je op de 500 meter een medaille wil halen, moet je ‘m eerst vier keer racen om überhaupt op het podium te komen. Met de huidige prestatiedichtheid kan het in de heats zo maar een keer over zijn. Het kan ook tot een finale leiden waarin we bovenop het podium staan.”

Volgens de 58-jarige Otter is het daarom de komende weken vooral van belang dat de shorttrackers het toernooi stap voor stap doorlopen en niet te ver vooruitkijken. “We praten nooit over een finale als er nog een halve finale gereden moet worden. We praten niet over een kwartfinale als je eerst nog aan de beurt bent in de heats. Dat maakt het niet heel eenvoudig natuurlijk”, zegt hij.

“Aan de andere kant zijn we ons ook bewust van het feit dat we in het verleden wel eens fouten hebben gemaakt”, vervolgt de Nederlandse bondscoach. “Dat zie je sportbreed, dat mensen te vroeg juichen. Dat ze te vroeg bezig zijn met de rit die nog niet eens aan de gang is. Er zijn een aantal sporten waar dat heel erg naar voren kan komen. Kijk naar judo bijvoorbeeld, waarin je een ogenschijnlijk makkelijke voorronde kan hebben maar er dan toch uit ligt. Dat hebben wij ook, dat we denken: dat ziet er goed uit, die race. Dat is een mooie kwartfinale. Terwijl dat dan de zwaarste uit je carrière blijkt te worden. Daar hebben wij lering uitgetrokken.”

Otter ziet het olympische toernooi met vertrouwen tegemoet. “Wij weten op basis van trainingen heel goed waartoe ze in staat zijn. Maar als we eerst naar de resultaten kijken, kun je daar door verblind worden. Dan schijnt die medaille zo erg in je ogen, dat je niet meer weet waar je je op moet focussen.”