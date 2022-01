Skiesters Hütter en Brignone met gedeelde zege naar Spelen

De laatste wereldbekerwedstrijd voor skiesters in de aanloop naar de Olympische Spelen van Beijing heeft twee winnaressen opgeleverd. De Oostenrijkse Cornelia Hütter en Federica Brignone uit Italië deelden de winst op de super-G in Garmisch-Partenkirchen. Beiden legden de race op de Kandahar-piste af in 1.18,19.

“Fantastisch om de zege met ‘Conny’ te delen”, zei de 31-jarige Brignone, die haar negentiende wereldbekeroverwinning boekte en haar derde van dit seizoen op de super-G. “Zij heeft zoveel crashes meegemaakt. Een gedeelde zege is voor ons beiden goed.” Tamara Tippler, landgenote van Hütter, eindigde als derde op 0,82 seconde.

Brignone verstevigde de leiding in het wereldbekerklassement van de super-G. In de algemene rangschikking neemt de Italiaanse de derde plaats in, achter de Amerikaanse Mikaela Shiffrin en Petra Vlhova uit Slowakije. Zij sloegen de wereldbeker in Garmisch-Partenkirchen over. Shiffrin arriveerde dit weekeinde al in Beijing, waar komende week de Winterspelen beginnen. Brignone pakte bij de Spelen van vier jaar geleden in Pyeongchang brons op de reuzenslalom.