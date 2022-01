Tennissters Krejcikova en Siniakova pakken vierde grandslamtitel

De Tsjechische tennissters Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova hebben de Australian Open in het vrouwendubbel gewonnen. De olympisch kampioenen veroverden in Melbourne hun vierde grandslamtitel als duo.

Krejcikova (26) en Siniakova (25) versloegen in de finale Anna Danilina uit Kazachstan en de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia. Dat ongeplaatste duo won de eerste set via een tiebreak met 7-6 (3), maar daarna trokken de Tsjechische vrouwen de partij naar zich toe: 6-4 6-4.

Vorig jaar stonden Krejcikova en Siniakova ook al in de dubbelfinale in Melbourne, maar toen moesten ze het afleggen tegen de Belgische Elise Mertens en Aryna Sabalenka uit Belarus. Ze wonnen daarna wel Roland Garros en olympisch goud in Tokio. In 2018 waren Krejcikova en Siniakova het beste dubbelkoppel op zowel Roland Garros als Wimbledon.

“We spelen al heel lang samen”, zei Krejcikova, de nummer 4 van de wereld die in het enkelspel in de kwartfinales werd uitgeschakeld. “Na al die jaren werken we nog steeds heel, heel goed samen. Ik kijk alweer uit naar ons volgende avontuur.” Krejcikova won de Australian Open de afgelopen drie jaar in het gemengd dubbel.

Danilina en Haddad Maia vormen pas sinds kort een duo. Ze wonnen in de aanloop naar de Australian Open het toernooi van Sydney.