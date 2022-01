Veldrijdsters heersen bij WK beloften, goud voor Pieterse

Puck Pieterse is zondag in het Amerikaanse Fayetteville wereldkampioene veldrijden geworden bij de beloften. De 19-jarige Amersfoortse reed in de slotronde weg bij haar concurrenten, ook afkomstig uit Nederland. De Zeeuwse Shirin van Anrooij vond weer aansluiting, maar werd in de sprint geklopt. Titelverdedigster Fem van Empel uit Sint-Michielsgestel moest ditmaal genoegen nemen met brons.

Pieterse had al een sterk seizoen achter de rug, waarin ze als derde eindigde in de wereldbeker, achter de elitevrouwen Lucinda Brand en Denise Betsema. Het leverde de renster van Alpecin-Fenix wel de trui op voor de beste belofte in die competitie.

Die kan ze nu omruilen voor een regenboogtrui, al mag Pieterse die alleen dragen in wedstrijden voor beloften. “Het was een enorme strijd”, keek ze terug. “We bleven elkaar aanvallen, maar niemand slaagde erin weg te komen. Mijn plan was in de laatste ronde nog eens vol aan te zetten op de klim. Ook daar lukte het niet. Later had ik even een kleine voorsprong. Maar toen Shirin weer aansloot, wist ik dat het op een sprint zou aankomen.”

Het was even onduidelijk of ze echt als eerste de finish had gepasseerd, daarna was er vooral trots. “Zeker omdat we hier met zijn drie├źn op het podium staan.” Pieterse is de vierde Nederlandse vrouw die WK-goud verovert bij de beloften. Annemarie Worst (2017), Inge van der Heijden (2019) en Van Empel (2021) gingen haar voor.