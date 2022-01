Voorzitter atletencommissie positief getest bij Spelen in Beijing

De voorzitter van de atletencommissie van het Internationaal Olympisch Comité, de Finse Emma Terho, heeft in Beijing positief getest op het coronavirus. De 40-jarige Terho zit daarom voorlopig in isolatie. De voormalige ijshockeyster, die vijf keer meedeed aan de Olympische Spelen en met Finland brons pakte in 1998 en 2010, moet zodoende alle vergaderingen en meetings in de aanloop naar de Winterspelen online doen.

“Hoewel dit niet de start is die ik me had voorgesteld, ben ik wel blij om te zien dat de protocollen in Beijing goed werken”, schrijft Terho op Instagram. “Sinds ik hier ben aangekomen, heb ik geen contact gehad met deelnemers aan de Spelen. Ik doe aan alle meetings op afstand mee.”

De Finse maakt sinds 2018 deel uit van de atletencommissie van het IOC en nam vorig jaar op de Spelen van Tokio de rol van voorzitter over van Kirsty Coventry. In die hoedanigheid maakt Terho ook deel uit van het hoofdbestuur van het IOC. Eind vorig jaar voerde ze samen met IOC-voorzitter Thomas Bach via een videoverbinding een gesprek met de Chinese tennisster Peng Shuai, van wie daarvoor een tijdje niets was vernomen nadat ze voormalig vicepremier Zhang Gaoli had beschuldigd van seksueel misbruik.

Het IOC-bestuur vergadert woensdag in Beijing, een dag later staat het 139e congres op het programma. De Spelen van Beijing worden vrijdag geopend.