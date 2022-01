Del Potro keert na 30 maanden blessureleed terug in het tennis

Juan Martin del Potro (33) maakt volgende week op een toernooi in Buenos Aires zijn rentree in de top van het tennis. De voormalig winnaar van de US Open doet dat na ongeveer dertig maanden met blessures te hebben geworsteld.

Hij speelde niet meer sinds hij in juni 2019 op Queens in Londen een zware blessure aan een knie opliep. Del Potro heeft inmiddels vier operaties ondergaan. De voormalig nummer 3 van de wereld is inmiddels gezakt naar de 757e plaats.

Voor het toernooi in eigen land heeft hij een wildcard gekregen.