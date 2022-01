Formule 1 gaat over tot verplichte vaccinatie

De Formule 1 stelt dit jaar volledige vaccinatie verplicht voor iedereen die werkzaam is in de koningsklasse van de autosport. Het gaat volgens de BBC niet alleen om de coureurs en medewerkers van de teams, maar ook media, gasten en al het andere personeel.

Tot nog toe was vaccinatie nog niet verplicht, maar de mondiale raad van autosportfederatie FIA heeft nu anders bepaald. De verplichting tot vaccineren kan ertoe leiden dat coronaregels in de Formule 1 iets worden versoepeld, zoals minder testen en een iets minder gesloten coronabubbel. Het is volgens de Britse omroep nog niet helemaal duidelijk of er medische vrijstellingen zullen worden toegestaan.

Voor zover bekend zijn alle Formule 1-coureurs gevaccineerd. Sinds de uitbraak van de pandemie hebben enkele coureurs races moeten overslaan omdat ze besmet waren met corona: Sergio Pérez, Lance Stroll, Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen en Nikita Mazepin.