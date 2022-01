Groenewegen debuteert voor nieuwe ploeg in Saudi-Arabië

Wielrenner Dylan Groenewegen debuteert deze week in de Ronde van Saudi-Arabië voor zijn nieuwe ploeg BikeExchange-Jayco. De 28-jarige Amsterdammer, overgekomen van Jumbo-Visma, gaat vanaf woensdag in de vijfdaagse etappekoers op jacht naar zijn eerste zege in Australische dienst.

“Ik zie wel een aantal kansen om het jaar hier goed te beginnen”, zegt Groenewegen. “De concurrentie is zoals altijd groot, maar we hebben een sterk team om me te helpen in de sprints. Ik kijk ernaar uit om met deze jongens te koersen.”

De sprinter liet begin december zijn contract bij Jumbo-Visma ontbinden. Vanwege de klassementsambities van de Nederlandse ploeg in de grote rondes zag Groenewegen weinig kansen meer voor zichzelf. Hij stapte daarom over naar BikeExchange-Jayco, waar landgenoot Tristan Hoffman een van de ploegleiders is. Groenewegen krijgt in Saudi-Arabië steun van onder anderen Jan Maas, ook nieuw bij de Australische ploeg. De Sloveen Luka Mezgec is de beoogde ‘lead-out’ van Groenewegen, de man die de sprints voor hem moet aantrekken.