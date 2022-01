Handbalkeepster Duijndam met burn-outklachten uitgeschakeld

Handbalkeepster Rinka Duijndam heeft vanwege burn-outklachten voor onbepaalde tijd haar sport neergelegd. De international is voorlopig ook niet beschikbaar voor het Nederlands team, meldt het verbond NHV.

De 24-jarige Duijndam, die bij de Duitse Bundesligaclub Thüringer HC onder contract staat, is al twee maanden uit de roulatie. Ze besloot begin december op het laatste moment niet mee te doen aan het WK in Spanje. Ze reisde terug naar Nederland “vanwege persoonlijke redenen”, gaf de bond toen door.

De keepster geeft nu op Instagram een uitgebreide toelichting over haar situatie. “Ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen, dus probeer ik mijn gevoel te laten spreken. De afgelopen twee maanden heb ik geprobeerd mezelf rust te gunnen in de hoop dat ik nu wel weer lachend op het handbalveld zou staan. Begin december kwam de klap hard aan toen mijn lichaam en hoofd mij duidelijk aangaven dat mijn emmertje leeg was”, schrijft Duijndam.

“De afgelopen twee jaar zijn zowel privé als sportief zwaar voor me geweest. Ik heb mezelf zover als ik kon gepusht om mijn dromen waar te kunnen maken. Het doet pijn om te voelen hoe angst, verdriet en onmacht langzaam de baas geworden zijn in mijn lichaam. Maar tegelijkertijd ben ik trots. Trots dat ik mijn eigen grenzen aanvoel en er naar geluisterd heb. Daarnaast voel ik dankbaarheid voor alle liefde en steun die ik heb gekregen van familie, vrienden en zelfs van onbekenden. Mijn gezondheid heeft prioriteit en voor nu betekent dit dat ik nog even niet op het handbalveld te vinden ben.”