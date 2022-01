Marathonschaatser Berga stopt als gevolg van hersenschudding

Ingmar Berga stopt vanwege fysieke klachten als marathonschaatser. De 37-jarige schaatser uit Hoogeveen ondervindt nog steeds hinder van de naweeën van een hersenschudding, in de voorbereiding op dit seizoen opgelopen bij een val tijdens een fietstraining.

“Het is mooi geweest”, zegt Berga, die sinds 2020 voor de marathonploeg van Jumbo-Visma rijdt. “Ik had gehoopt om nog twee mooie jaren te beleven bij deze geweldig ploeg, maar door het coronavirus en een flinke hersenschudding is dat helaas niet gelukt. Het ging simpelweg niet meer. Ik denk dat ik nog nooit zo veel hoofdpijn heb gehad als dit jaar. Keer op keer probeerde ik weer terug te komen. Dan ging het twee of drie weken goed, maar telkens kreeg ik een terugslag. Sporten is leuk als je maximaal kunt gaan, maar dat is er de laatste maanden geen enkele keer meer van gekomen. Vandaar dat ik dit besluit heb genomen en ik moet zeggen dat ik er wel vrede mee heb.”

Berga veroverde twee keer de Nederlandse marathontitel op kunstijs en won twee keer het Open Nederlands Kampioenschap op de Weissensee in Oostenrijk, in 2014 en 2017. De Drent gaat na de Olympische Spelen van Beijing in gesprek met de leiding van Jumbo-Visma om op een andere manier betrokken te blijven bij de marathonploeg.