Mexico verliest punten en Álvarez in WK-kwalificatie

Middenvelder Edson Álvarez van Ajax heeft een knieblessure opgelopen bij de nationale ploeg van Mexico. De Ajacied moest zich in de rust van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Costa Rica laten vervangen, nadat hij een tik op zijn knie had gekregen. Mexico slaagde er maar niet in om doelman Keylor Navas van Costa Rica te passeren en liet daardoor 2 punten liggen: 0-0. PSV’er Érick Gutiérrez bleef de hele wedstrijd op de bank.

De ploeg van bondscoach Gerardo Martino staat na tien wedstrijden op de derde plaats in de WK-kwalificatie met 18 punten, evenveel als de Verenigde Staten. De Amerikanen verloren met 2-0 bij Canada en zagen de achterstand op de koploper oplopen tot 4 punten. De nummers 1 tot en met 3 van de groep plaatsen zich rechtstreeks voor het WK van eind dit jaar in Qatar, de nummer 4 gaat de play-offs in.

Later deze week ontvangt Mexico ook nog Panama. Canada speelt woensdag uit tegen El Salvador, de Amerikanen ontvangen Honduras. Álvarez is als controlerende middenvelder een vaste waarde bij Ajax, dat de competitie zondag hervat met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.