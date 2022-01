Niet-ingeënte snowboardster Kummer eerder uit quarantainehotel

De ongevaccineerde Zwitserse snowboardster Patrizia Kummer heeft de verplichte drie weken in quarantaine er nog niet opzitten in Beijing, maar de olympisch kampioene van Sotsji 2014 op de parallel reuzenslalom mag toch haar hotel verlaten en trainen in de sneeuw. Dat meldt het Zwitserse persbureau Keystone-SDA.

De 34-jarige Kummer is nog niet helemaal vrij om zich te bewegen. Ze zal met speciaal vervoer naar en van de pistes worden vervoerd, liet ze weten.

De snowboardster heeft zich om “persoonlijke redenen” niet laten vaccineren tegen corona. Ze ging om die reden zonder morren de verplichte quarantaine in, die de Chinese organisatie van de Olympische Spelen op drie weken heeft gesteld voor niet-ingeënte sporters. Kummer zat vanaf half januari in een hotelkamer van 5 bij 5 meter, maar tot haar grote opluchting mocht ze eerder dan verwacht haar kamer verlaten en in afzondering de training op de piste oppakken.