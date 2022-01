Schaatser Krol in Beijing snelste in trainingswedstrijd

Schaatser Thomas Krol heeft maandag in Beijing, in aanloop naar de Olympische Spelen, een trainingswedstrijd over 1000 meter gewonnen. De 29-jarige rijder van Jumbo-Visma kwam in de National Speed Skating Oval tot een tijd van 1.08,84. Aan de testwedstrijd deden acht schaatsers mee.

Krol noteerde eind december bij het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen een winnende tijd van 1.07,24. Eerder deze maand won hij ook bij de EK afstanden de 1000 meter, eveneens in Thialf: 1.07,77. Krol doet bij de Olympische Spelen, die vrijdag beginnen, mee aan de 500, 1000 en 1500 meter.

Marijke Groenewoud was bij een trainingswedstrijd over 1000 meter ook de rapste in Beijing. De Friezin, die uitkomt voor Team Zaanlander, klokte 1.16,30. Bij de Spelen komt ze in actie op de 1500 meter en de massastart.