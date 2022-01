Van de Zandschulp na Australian Open nummer 50 van de wereld

Tennisser Botic van de Zandschulp behoort voor het eerst tot de top 50 van de wereld. De 26-jarige Nederlander klom dankzij zijn prestaties op de Australian Open, waar hij de derde ronde haalde, zeven plekken op de mondiale ranglijst. Van de Zandschulp vond zijn naam maandag terug op de 50e plek.

De Gelderlander moest het in Melbourne in de derde ronde afleggen tegen Daniil Medvedev, de nummer 2 van de wereld. De Rus bereikte net als vorig jaar de finale, maar daarin was Rafael Nadal zondag in vijf sets te sterk. De Spanjaard veroverde zijn 21e grandslamtitel en is daarmee nu alleen recordhouder.

Van de Zandschulp stond een jaar geleden nog op plek 159. Hij drong afgelopen seizoen de top 100 binnen, onder meer door op de US Open de kwartfinales te halen.

Tallon Griekspoor bleef staan op de 62e plaats. Hij strandde op het eerste grandslamtoernooi van het jaar in de tweede ronde.