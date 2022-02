Icoon Brady kondigt einde loopbaan in American football aan

American footballspeler Tom Brady houdt het na 22 seizoenen voor gezien. De 44-jarige zevenvoudig winnaar van de Super Bowl heeft dat dinsdag laten weten.

Sportzender ESPN meldde zaterdag al dat hij had besloten zijn carrière te beëindigen, maar maandag vroeg de superster nog om bedenktijd. Volgens ESPN wil Brady zich focussen op zijn familie en zijn gezondheid.

Brady wordt gezien als de beste quarterback ooit in de National Football League (NFL). Hij hielp de New England Patriots zes keer aan winst van de Super Bowl en leidde vorig jaar ook de Tampa Bay Buccaneers naar het kampioenschap.

Brady liet dit seizoen zien dat hij op 44-jarige leeftijd nog altijd tot de top behoort. Hij gooide van alle quarterbacks de meeste touchdown-passes en de superster staat ook bovenaan in het klassement van passing yards (gegooide afstanden met de bal). Tampa Bay werd in de play-offs uitgeschakeld door de latere finalist Los Angeles Rams in een wedstrijd die pas in de slotseconde werd beslist.