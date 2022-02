Inmiddels 200 coronabesmettingen bij Winterspelen Beijing

Drie dagen voor de openingsceremonie van de Winterspelen in Beijing zijn opnieuw 24 betrokkenen positief getest op het coronavirus. De organisatie meldt dat het om achttien personen gaat die maandag arriveerden in China, onder wie elf sporters of begeleiders. Bij zes personen die zich al in de zogenoemde olympische bubbel bevinden, werd ook een besmetting geconstateerd. In totaal staat het aantal aan de Spelen gerelateerde coronagevallen sinds 23 januari nu op tweehonderd.

Voor de Winterspelen van Beijing gelden strenge voorzorgsmaatregelen vanwege corona. Alle betrokkenen – van atleten tot journalisten – zijn volledig afgescheiden van de Chinese bevolking. Om de kans op besmettingen zo laag mogelijk te houden, wordt er dagelijks getest. Wie daarbij positief is moet naar een quarantainehotel dat pas na twee negatieve tests – tenminste 24 uur uit elkaar – mag worden verlaten. Na tien dagen is één negatieve test voldoende om een einde te maken aan de gedwongen isolatie.

Bij de Nederlandse delegatie zijn nog geen coronagevallen gemeld. De meeste atleten zijn sinds donderdag in China. De laatste groep vertrekt woensdag. Vrijdag is de opening van de Spelen.