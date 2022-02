Middelkoop en Haase op wildcard in dubbelspel ABN AMRO-toernooi

Matwé Middelkoop en Robin Haase maken op basis van een wildcard samen hun opwachting in het dubbelspeltoernooi van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Ze vormen volgende week in Rotterdam het enige Nederlandse koppel in het hoofdtoernooi.

Wesley Koolhof werd met zijn Britse partner Neal Skupski rechtstreeks toegelaten op het hoofdtoernooi, waarin de Kroaten Nikola Mektic en Mate Pavic als eerste geplaatst zijn.

Haase heeft ook een wildcard ontvangen voor het kwalificatietoernooi, net als Jesper de Jong en Tim van Rijthoven. De kwalificaties zijn zaterdag en zondag.

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor hebben een wildcard gekregen voor het enkelspel. Toernooidirecteur Richard Krajicek heeft nog één wildcard te vergeven. Van de Zandschulp wordt bij een aantal afmeldingen mogelijk nog op zijn ranking toegelaten tot het hoofdtoernooi, waardoor Krajicek een extra wildcard beschikbaar heeft. Alleen Roberto Bautista Agut uit Spanje en de Kroaat Borna Coric hebben zich nog afgemeld.