Mountainbiker Vader debuteert op de weg in Valencia

Mountainbiker Milan Vader debuteert woensdag in de Ronde van Valencia in een wegkoers voor beroepsrenners. Voor de 25-jarige Zeeuw is het ook de eerste koers in het shirt van Jumbo-Visma.

Vader eindigde afgelopen zomer als tiende in de mountainbikewedstrijd op de Olympische Spelen. Een maand later tekende hij een contract voor drie jaar bij Jumbo-Visma waar hij het mountainbiken gaat combineren met koersen op de weg. “Ik probeer de wedstrijden blanco in te gaan, zoals ik dat ook de voorbije trainingskampen deed”, zegt hij op de website van de ploeg. “Ik houd mijn ogen en oren goed open. Lukt er iets in het begin niet, dan is er nog tijd om te leren. Als je zelf hard genoeg werkt, dan kom je er vanzelf een keer. Natuurlijk kan ik wel fietsen, maar er komt veel meer bij kijken dan enkel dat.”

Jumbo-Visma mikt in de vijfdaagse rittenkoers met name op de sprintkwaliteiten van David Dekker.