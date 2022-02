NFL-icoon Brady heeft nog geen besluit genomen over toekomst

American footballer Tom Brady heeft nog niet besloten of hij stopt. Dat heeft de zevenvoudig winnaar van de Super Bowl maandag laten weten, nadat sportzender ESPN zaterdag meldde dat hij heeft besloten zijn carrière te beëindigen.

ESPN meldde op basis van bronnen dat Brady het na 22 seizoenen voor gezien hield om zich te focussen op zijn familie en zijn gezondheid. Ook zijn bedrijf leek dat via sociale media te bevestigen.

In de podcast Let’s Go zegt Brady nu dat hij zijn opties nog steeds aan het afwegen is. “Soms is er tijd nodig om echt te evalueren hoe je je voelt en wat je wilt doen”, aldus Brady. “Ik denk dat ik als het moment daar is klaar zal zijn om die beslissing te nemen”. De American footballer zegt wel te begrijpen dat mensen speculeren. “Ik snap dat dat de wereld is waarin we leven, maar ik denk dat ik zelf letterlijk van dag tot dag leef”.

Brady wordt gezien als de beste quarterback ooit in de National Football League (NFL). Hij hielp de New England Patriots zes keer aan winst van de Super Bowl en leidde vorig jaar ook de Tampa Bay Buccaneers naar het kampioenschap.

Brady liet dit seizoen zien dat hij op 44-jarige leeftijd nog altijd tot de top behoort. Hij gooide van alle quarterbacks de meeste touchdown-passes en de superster staat ook bovenaan in het klassement van passing yards (gegooide afstanden met de bal).