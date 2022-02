Peperkamp kijkt ernaar uit Spelen voor TeamNL op gang te brengen

Melissa Peperkamp kijkt ernaar uit om als eerste Nederlander in actie te komen bij de Olympische Spelen. De 17-jarige snowboardster doet zaterdag mee op het onderdeel slopestyle. “Alles eromheen maakt het groter en vetter dan andere wedstrijden”, zei de Achterhoekse dinsdag na haar eerste training op het Genting Snow Park in de plaats Zhangjiakou, een stad op bijna 200 kilometer van Beijing.

Peperkamp neemt als debutante de rol over van Niek van der Velden. De snowboarder was vier jaar geleden ook 17 toen hij in Pyeongchang als eerste Nederlander aan de Spelen zou beginnen. Van der Velden, die nu ook weer van de partij is, brak bij de laatste training voor de wedstrijd echter zijn arm. “Ik heb wat aan zijn ervaring, die hij meegeeft. Ik weet niet of Niek ook wat aan mij heeft. Ik ben een ‘ukkie’ op dat gebied”, aldus Peperkamp, die later op de Spelen ook meedoet op het onderdeel big air.