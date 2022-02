Reggeborgh treedt toe tot Topdivisie marathonschaatsen

Schaatsteam Reggeborgh treedt volgend seizoen toe tot de Topdivisie van het marathonschaatsen. De investeringsmaatschappij uit Rijssen gaat de ploeg van onder anderen Gary Hekman, het huidige Hoolwerf Heiwerken/AB Vakwerk, sponsoren.

“Reggeborgh heeft de ambitie breder aanwezig te zijn in de schaatssport. Dus naast onze langebaanploeg past een marathonteam daar goed bij. In de zomer zal dit marathonteam ook meedoen aan inline-skatewedstrijden. Wij zijn dan ook erg blij met deze uitbreiding”, aldus Henk Schra, teammanager van Reggeborgh.

Reggeborgh, in het langebaanschaatsen de ploeg van Ireen Wüst, kwam al met een ploeg uit in de beloftencompetitie van het marathonschaatsen. Over de samenwerking tussen het top- en beloftenteam worden momenteel nog gesprekken gevoerd.

Naast Hekman rijden Crispijn Ariëns, Evert en Willem Hoolwerf en Ronald Haasjes komend seizoen namens Reggeborgh in de Topdivisie.