Shorttracker Roes heeft plezier terug en wil niet meer stoppen

Het is nog maar vier jaar geleden dat Sven Roes serieus overwoog te stoppen als shorttracker. Prestaties bleven uit en het plezier verdween steeds meer bij de Fries. De wereld ziet er inmiddels heel anders uit voor de inmiddels 22-jarige Roes, die komende week zijn debuut maakt op de Olympische Spelen.

“Shorttracken doe je om af en toe wel wat te winnen en mooie prestaties te laten zien. Toen ging het echt voor geen meter, ik dacht: waar doe ik het eigenlijk voor?”, kijkt Roes nog eens terug op zijn mindere periode. “Het is in de jaren daarna weggegaan, dat slechte gevoel. In 2020 won ik de nationale titel en kreeg ik nog meer zelfvertrouwen. Ik zit lekker in mijn vel. Ik doe elke dag wat ik hartstikke leuk vind, rondjes schaatsen. Blijer kun je me op dit moment niet maken. Het gaat nu automatisch ofzo, dat is wel fijn.”

Roes is door bondscoach Jeroen Otter geselecteerd voor de 1500 meter en de relay. Deelname leek twee maanden geleden nog onzeker, toen Roes in aanloop naar de wereldbekerwedstrijd in Dordrecht een enkelblessure opliep. “Toen ik op het ijs lag, dacht ik: het hele seizoen is klaar. Gelukkig was dat niet zo. Maar ik heb me zeker wel zorgen gemaakt.”

De Olympische Spelen kent Roes vooral van televisie. Dat hij er nu zelf deel van uitmaakt, geeft hem een bijzonder gevoel. “Het is één keer in de vier jaar, zo’n wedstrijd. Natuurlijk ben ik een beetje zenuwachtig. Ik weet niet wat ik moet verwachten van de Spelen. Aan de andere kant zijn de deelnemers dezelfde als bij de wereldbekerwedstrijden, dus veel verschil is er in dat opzicht ook weer niet.”

Op de relay hopen de Nederlandse mannen op een medaille. Het zal in ieder geval beter moeten dan tijdens de wereldbekerwedstrijd in november in Debrecen, toen de ploeg van Otter in de halve finale werd gediskwalificeerd. Knegt had toen veel kritiek op het optreden van de ploeg. Roes: “Ik ga daar best wel makkelijk mee om. Iedereen heeft er een mening over op dat moment. Het is gebeurd, het heeft geen zin er verder lang aandacht aan te besteden. Je moet wel kijken wat er een volgende keer beter kan of wat wij anders kunnen doen. Het is niet altijd perfect.”