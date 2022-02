Skispringster Kramer mist Winterspelen door corona

De Nederlands-Oostenrijkse skispringster Sara Marita Kramer moet definitief afzien van deelname aan de Olympische Spelen van Beijing. De Oostenrijkse skibond bevestigde dinsdag dat de leidster in de wereldbeker voor de tweede keer positief heeft getest op het coronavirus.

Kramer is geboren in Nederland maar op haar zesde verhuisd naar Oostenrijk, het land waarvoor ze uitkomt. Ze testte afgelopen weekeinde, een dag voor vertrek naar China, al positief op corona. Dinsdag volgde een tweede positief resultaat. Omdat de vrouwenwedstrijd vanaf de normale schans al zaterdag op het programma staat, kan ze nooit meer op tijd de vier verplichte negatieve testen voorleggen die nodig zijn in China na een coronabesmetting. “Onze grootste angst is uitgekomen. Marita Kramer kan niet deelnemen in Beijing vanwege positieve coronatesten, hoewel ze zich fit en klaar voor de Spelen voelt”, meldde de Oostenrijkse skibond via Twitter.

De 20-jarige Kramer, met de Oostenrijkse en de Nederlandse vlag op haar helm, domineerde dit seizoen. Zaterdag nog boekte ze in Willingen haar zesde overwinning van dit seizoen in de wereldbeker. Ze gold als dé favoriete voor olympisch goud.