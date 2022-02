Sprinter Ewan wint eerste rit Ronde van Saudi-Arabië

De Australiër Caleb Ewan heeft de eerste etappe van de ronde van Saudi-Arabië gewonnen. De rit over 198 kilometer begon en eindigde in Winter Park en onderweg lag een gravelstrook van zo’n 8 kilometer.

Ewan, die rijdt voor Lotto-Soudal, versloeg in de massasprint de Est Martin Laas en de Colombiaan Fernando Gaviria. De Australiër was perfect in stelling gebracht door zijn Belgische ploeggenoot Jasper De Buyst.

Dylan Groenewegen, die zijn eerste wedstrijd fietste voor BikeExchange- Jayco, kon zich niet mengen in de strijd om de dagzege. De voormalig sprinter van Jumbo-Visma passeerde als twaalfde de finish.