Taiwan meldt zich alsnog op openingsceremonie Spelen

De delegatie van Taiwan op de Winterspelen van Beijing zal zich alsnog laten zien bij de openings- en sluitingsceremonie. Het land in de Oost-Chinese Zee wordt door China gezien als een afvallige provincie. De communistische volksrepubliek probeert het eiland diplomatiek te isoleren en wil niet dat andere landen Taiwan behandelen als een onafhankelijke staat.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dat Taiwanese atleten sinds 1981 toelaat tot olympische toernooien onder de vlag van Chinees Taipeh, had gevraagd het besluit de ceremonies te boycotten te heroverwegen. Taiwan had onder meer de zorgen over de coronapandemie als reden opgegeven om niet te hoeven verschijnen. Na herhaaldelijke verzoeken vanuit het IOC werd besloten “uit respect voor de olympische gedachte” vrijdag toch aanwezig te zijn.

De Taiwanese delegatie bestaat uit vijftien personen, onder wie vier atleten. Wintersporten zijn er door het (sub-)tropische klimaat niet populair.