Van der Velden wil zich na gebroken arm revancheren op Spelen

Last van druk of spanning lijkt hij totaal niet te hebben. “Ik ben Niek van der Velden, ik heb een drugsverslaving”, zegt de 21-jarige Nederlandse snowboarder grappend als hij dinsdag plaatsneemt in het perscentrum van het Genting Snow Park in Zhangjiakou, een stad op bijna 200 kilometer van Beijing, waar komend weekeinde de olympische snowboardwedstrijden beginnen. De stoelen voor het gesprek met een klein groepje Nederlandse journalisten staan opgesteld in een kring, net zoals in verslavingsklinieken.

Van der Velden is terug op het olympische podium. Vier jaar geleden zou de Brabander in Pyeongchang zijn debuut maken. Hij kreeg in aanloop naar de Spelen veel aandacht omdat hij de jongste van de 33 Nederlandse deelnemers was en bovendien als eerste in actie zou komen. Van der Velden brak op de laatste training voor het onderdeel slopestyle zijn arm bij een val en kon de Spelen vergeten. Zelfs premier Mark Rutte stond in een reactie even stil bij het ongeluk van de snowboarder.

Dit keer is de slopestyle voor mannen een dag later. Van der Velden is niet bang dat hem nu, in de laatste voorbereidingsdagen, hetzelfde overkomt als vier jaar geleden. “Mijn gedachten gaan wel een klein beetje terug naar toen. Maar het geeft me juist een drive en motivatie. Het is tijd om revanche te pakken”, zegt hij.

De freestyle-snowboarder plaatste zich drie weken geleden in het Amerikaanse Mammoth Mountain pas voor de komende Spelen. Van der Velden eindigde als tweede, zijn eerste podiumplaats ooit. “De kans op een finaleplaats schat ik nu bij de Olympische Spelen redelijk reĆ«el in. In de finale ligt het niveau superdicht bij elkaar. Iedereen heeft gewoon kans op de gouden plak”, aldus Van der Velden, die ook meedoet op het onderdeel big air. “Als ik kijk naar hoe mijn niveau ontwikkeld is de afgelopen jaren, dan denk ik dat ik het zeker wel in me heb om iets te laten zien wat finalewaardig is.”

Het olympische gevoel is bij de Nederlandse snowboarders wat minder aanwezig dan bij de atleten van TeamNL, die met z’n allen in het olympisch dorp verblijven. “Dat gevoel kregen we wel toen we hier naartoe vlogen, toen zaten we met het hele team in het vliegtuig. Dan heb je dat wel wat meer”, aldus Van der Velden, die de laatste dagen voor zijn wedstrijd alert op corona blijft. “De angst is wel wat minder geworden, maar je hoort nog wel wat gevallen voorbij komen. Een Zwitserse snowboarder is hier positief getest, ondanks dat iedereen streng aan het testen is geweest. Het is wel een ‘realisatiemomentje’, dat je scherp moet zijn en alle regels gewoon netjes moet naleven.”