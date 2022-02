Belgische skeletonster mag toch quarantainehotel uit

De Belgische skeletonster Kim Meylemans mag het quarantainehotel in Beijing alsnog verlaten. Ze zat daar na een positieve test op het coronavirus.

Meylemans testte de afgelopen twee dagen drie keer negatief en heeft groen licht gekregen om terug te keren naar het trainingskamp.

Meylemans, in 2018 veertiende op de Winterspelen in Pyeongchang, leverde zondag bij aankomst in Beijing een positieve test af. Daarop werd ze in een quarantainehotel geplaatst. Meylemans en het Belgische Olympisch Comité vermoedden dat de positieve test het gevolg was van een coronabesmetting rond Nieuwjaar.

De 25-jarige Meylemans beklaagde er zich eerder op de dag al over dat ze in quarantaine werd gehouden ondanks drie opeenvolgende negatieve testen.