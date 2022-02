Bos wil skeleton met eerste olympische medaille op kaart zetten

Snowboardster Nicolien Sauerbreij bezorgde Nederland bij de Spelen van 2010 in Vancouver de eerste olympische medaille ooit in de sneeuw. Sjinkie Knegt had vier jaar later in Sotsji de primeur bij het shorttracken. Als het aan Kimberley Bos ligt, voegt zij zich over anderhalve week in dat rijtje met het eerste eremetaal voor Nederland bij de Winterspelen in het skeleton.

“Het was fijn om weer te sleeën na drie weken, dat is echt een hele lange periode”, aldus de 28-jarige Bos, die woensdag na haar eerste training op de baan in het Yanqing National Sliding Centre, op enige afstand van Beijing, de verzamelde Nederlandse journalisten in een lange warme oranje jas van TeamNL te woord staat. Ze mocht twee sessies doen. “Er zitten altijd verbeterpunten in, het gaat echt niet direct perfect vandaag.”

Bos deed vier jaar geleden voor het eerst mee aan de Olympische Spelen. In Pyeongchang eindigde de Edese als achtste. De jaren daarna zette ze de stijgende lijn voort en dit seizoen volgde de echte doorbraak. Bos schreef een kleine drie weken terug de wereldbeker en Europese titel op haar naam. Dat zorgt ervoor dat ze bij de Spelen één van de kanshebbers op de titel is.

De skeletonster vindt het hoge verwachtingspatroon niet erg, geeft ze aan. “Het is leuk omdat er erg veel aandacht is voor de sport”, aldus Bos. “Ik vind mijn eigen sport heel mooi, maar Nederland kent skeleton nog steeds niet heel erg goed. Ik probeer niet te veel met de druk bezig te zijn en gewoon te doen zoals altijd. Ik weet het natuurlijk wel, dat die druk er is, maar zo is het eigenlijk elke wedstrijd dit seizoen. Alleen kijken er veel meer mensen naar deze wedstrijd. Dat is wel een verschil.”

De baan in Yanqing is niet nieuw voor Bos. Eind oktober deed de Nederlandse atlete er mee aan olympische testwedstrijden. Ze zette toen de tiende tijd neer. Ruim drie maanden later is de baan niet meer helemaal hetzelfde, merkte ze woensdag.

“Er zijn een aantal bochten anders”, vertelt Bos. “Het is ‘tricky’. Het is een baan met een ‘slecht ritme’. Sommige banen lopen heel mooi van bocht naar bocht. Dat doet deze baan absoluut niet. Je moet heel precies zijn om er goed doorheen te komen en snelheid op te bouwen. Vandaag waren we met bocht 4 en 16 bezig. Dat waren de bochten die vorige keer hier niet zo goed gingen. Als ik hetzelfde doe als in oktober, kom ik er niet goed uit. Maar we hebben nog tijd om daar aan te werken.”