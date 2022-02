Gracenote rekent op vierde plek TeamNL bij Spelen met 20 plakken

Nederland wint bij de komende Olympische Spelen twintig medailles, is de verwachting van Sportdatabureau Nielsen’s Gracenote. De plakken zijn onderverdeeld in acht gouden, tien zilveren en twee bronzen exemplaren. TeamNL zou daarmee in de zogenoemde medaillespiegel uitkomen op de vierde plaats, achter Noorwegen, Duitsland en de Russische sportploeg.

Bij de vorige twee Winterspelen eindigde Nederland in het eindklassement als vijfde. Bij de succesvolste Winterspelen ooit, in Sotsji in 2014, verzamelde TeamNL acht gouden, zeven zilveren en negen bronzen plakken, 24 in totaal dus. Vier jaar geleden wonnen de Nederlandse sporters in Pyeongchang acht gouden, zes zilveren en ook zes bronzen medailles.

Nederland zou volgens Gracenote nu een plek hoger uitkomen omdat de Verenigde Staten, Canada en Zwitserland in totaal wel meer medailles winnen dan de Oranje-sportploeg, maar minder gouden. In de medaillespiegel wordt eerst naar de gouden plakken gekeken.

Het sportdatabureau wijst alle medailles toe aan de Nederlandse langebaanschaatsers en shorttrackers. In de prognose gaat het goud de komende twee weken in het shorttrack naar Suzanne Schulting (1000 en 1500 meter) en de vrouwenaflossingsploeg en bij het langebaanschaatsen naar Thomas Krol (1000 en 1500 meter), Irene Schouten (3000 en 5000 meter) en de aflossingsploeg bij de mannen.

De tien zilveren medailles worden bij het langebaanschaatsen in de tabel toegewezen aan Jorrit Bergsma (10.000 meter en massastart), Kai Verbij (1000 meter), Jutta Leerdam (1000 meter), Kjeld Nuis (1500 meter), Ireen Wüst (1500 meter), Antoinette de Jong (3000 meter), Patrick Roest (5000 meter), Irene Schouten (massastart) en de aflossingsploeg bij de vrouwen.

Een bronzen plak gaat volgens Gracenote bij het shorttrack naar de Nederlandse formatie op de mixed relay en Suzanne Schulting (500 meter).

Skeletonster Kimberley Bos, die onlangs de wereldbeker en Europese titel veroverde, komt niet voor in de medaillespiegel van Gracenote.

De Olympische Spelen in Beijing beginnen vrijdag.