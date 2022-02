Handballer Baijens terug in Bundesliga bij HSV Hamburg

Handbalinternational Dani Baijens keert komende zomer terug op het hoogste niveau in Duitsland. De 23-jarige handballer heeft een contract voor twee jaar ondertekend bij HSV Hamburg, meldt de club uit de Bundesliga. Baijens is nu nog actief voor de Duitse tweedeklasser ASV Hamm-Westfalen. Hij maakte indruk op het EK waar Oranje als tiende eindigde.

Baijens kwam eerder ook al uit in de Bundesliga namens TBV Lemgo Lippe en SG Flensburg-Handewitt. Voor die laatste club maakte hij al minuten in de Champions League. “Ik heb eerder met Flensburg tegen Hamburg gespeeld en was toen al enthousiast over deze club. Ik verheug me erop hier vanaf komende zomer te handballen”, zegt hij op de website van HSV. Ook uit andere landen was interesse voor Baijens, die dit seizoen bij ASV Hamm-Westfalen in zeventien optredens tot nu toe 69 doelpunten maakte. Voor Oranje scoorde hij op het EK 36 keer.