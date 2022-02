Jos Verstappen maakt rallydebuut in België

Jos Verstappen, vader van Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen, maakt op 26 februari in een Citroën C3 Rally2 zijn rallydebuut in de Rally van Haspengouw. Dat maakten de organisatoren van de openingswedstrijd van het Belgisch kampioenschap bekend.

“Ik heb er echt heel veel zin in en heb gemerkt dat ik rally heel erg leuk vind”, aldus de intussen 49-jarige Verstappen, die zelf ook in de Formule 1 reed. “Vooral omdat het heel onvoorspelbaar is. Natuurlijk ben ik enorm gedreven en heb ik de ondersteuning van een topteam, maar ik zal mijn eigen limieten opnieuw moeten zien te vinden, samen met mijn navigator. Ik wil het goed aanpakken, maar de reden dat ik in dit avontuur stap, is dat ik er plezier in heb.”