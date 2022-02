Motorcrosser Herlings mist na operatie vermoedelijk seizoenstart

Motorcrosser Jeffrey Herlings mist waarschijnlijk de start van het nieuwe seizoen in de MXGP. De regerend wereldkampioen is geopereerd aan zijn linkervoet.

Herlings brak maandag tijdens trainingswedstrijden in Spanje het hielbeen van zijn linkervoet. De Nederlander keerde direct terug naar zijn huis in Belgiƫ, waar hij zich heeft laten opereren. Een steunplaat en verschillende schroeven in zijn linkervoet moeten ervoor zorgen dat hij snel herstelt. Mogelijk mag Herlings over twee weken uit het gips. Het nieuwe seizoen in de MXGP gaat op 20 februari van start op het circuit van het Engelse Matterley Basin.