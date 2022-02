Oud-wereldkampioene Van den Broek-Blaak blijft toch wielrenster

Chantal van den Broek-Blaak heeft haar plan om na de voorjaarsklassiekers haar loopbaan te beëindigen gewijzigd. De wereldkampioene op de weg van 2017 zou vanaf komende zomer in de ploegleiderswagen plaatsnemen, maar vertelde woensdag tijdens de teampresentatie van SD Worx dat ze nog eens goed heeft nagedacht. “Ik blijf wielrenster, zeker tot eind 2024”, meldde Blaak.

De 32-jarige Rotterdamse heeft al een mooie erelijst met naast de wereldtitel onder meer zeges in de Amstel Gold Race (2018), de Ronde van Vlaanderen (2020) en de Strade Bianche (2021). “In 2020 was ik zeker van mijn besluit dat ik halverwege dit jaar zou stoppen. Maar de situatie was anders: mijn man Lars had een burn-out. Dat was een lastige tijd, want ik wilde er voor hem zijn en tegelijkertijd ook zo goed mogelijk blijven trainen en koersen. Maar nu, bijna twee jaar later, is Lars weer volledig hersteld en ziet ons leven er weer ‘normaal’ uit.”

Blaak merkte dat ze “nog niet klaar” was om te stoppen en meldde dat de ploegleiding. Daaruit vloeide een nieuwe contract voort, met één voorwaarde. Blaak hoopt over enige tijd zwanger te worden. “Dan ga ik er even tussenuit. Het team steunt me daarbij voor 100 procent.”