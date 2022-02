Pedersen sprint naar ritzege in Ster van Bessèges

De Deense oud-wereldkampioen Mads Pedersen heeft de eerste etappe van de Ster van Bessèges gewonnen. De wielrenner van Trek-Segafredo was na 160 kilometer met start en finish in Bellegarde de snelste van een eerste groep. Pedersen liet de Fransman Hugo Hofstetter en de Noor Edvald Boasson Hagen achter zich.

Pedersen, zondag al tweede in de GP La Marseillaise, was attent toen de wind het peloton op ruim 60 kilometer voor de finish in stukken deed breken. De Ster van Bessèges duurt tot en met zondag.