Servië: coronatests van Djokovic waren legitiem

De positieve coronatests van tennisser Novak Djokovic die vorige maand bij de Australische autoriteiten werden ingediend, waren legitiem, melden de Servische autoriteiten woensdag. De bewering kwam na een bericht van de BBC en andere media waarin de echtheid van de documenten in twijfel werd getrokken.

Het Servische Openbaar Ministerie zei dat er geen bewijs was dat de tests waren gemanipuleerd na een onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid van het land. “Er is vastgesteld dat Djokovic meerdere keren is getest en dat de testresultaten van 16 en 22 december geldig waren”, aldus de verklaring van het OM.

De verklaring komt enkele dagen nadat de BBC een bericht had gepubliceerd waarin twijfel werd uitgesproken over de tests. Er werd gesuggereerd dat de serienummers op de documenten niet overeenkwamen met die van andere documenten uit ongeveer dezelfde periode.

De 34-jarige nummer één van de wereld kon niet deelnemen aan de Australian Open nadat hij was uitgewezen omdat hij niet tegen het coronavirus is gevaccineerd. Djokovic kreeg desondanks aanvankelijk een vrijstelling van de autoriteiten, omdat hij weken voor het toernooi positief getest werd op het coronavirus.

Donderdag heeft Djokovic in Belgrado een ontmoeting met de Servische president Aleksandar Vucic, waarbij de tennisser naar verwachting een korte toespraak zal houden.