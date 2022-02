Skeletonster Bos: twaalf kandidaten voor gouden medaille

Kimberley Bos begint als winnaar van de wereldbeker en het EK als een van de favorieten aan het olympische skeletontoernooi. De Nederlandse is naar eigen zeggen niet de enige titelkandidaat. “Ik kan je twaalf namen noemen”, zei ze na haar eerste training op de baan van het Yanqing National Sliding Centre. “Dat is hoe dicht het bij elkaar ligt op dit moment. Degene die vier goede runs neer kan zetten en het meest constant is, gaat winnen. Er is in deze sport geen peil op te trekken.”

Bos eindigde vier jaar geleden in Pyeongchang tijdens haar olympische debuut als achtste. “Het is fijn om alles al een keer meegemaakt te hebben”, vindt de Edese. “Ik weet in grote lijnen al hoe alles gaat.”

Vrijdag 11 februari staan de eerste twee heats voor Bos op het programma, een dag later gevolgd door de derde en vierde.