Verstappen en Van Vleuten maken kans op Laureus Award

Formule 1-coureur Max Verstappen en wielrenster Annemiek van Vleuten maken kans op een Laureus Award. Wereldkampioen Verstappen is genomineerd voor de titel Sportman van het Jaar. Van Vleuten is een van de kandidaten voor de trofee voor de comeback van het jaar. De winnaars van de prestigieuze sportprijzen worden in april bekendgemaakt.

In de categorie sporters met een beperking zijn dit jaar onder anderen rolstoeltennisster Diede de Groot en handbiker Jetze Plat genomineerd.

Vorig jaar was wielrenster Anna van der Breggen nog een van de kanshebsters om tot Sportvrouw van het Jaar te worden gekroond. De inmiddels gestopte Zwolse moest het toen afleggen tegen de Japanse tennisster Naomi Osaka.