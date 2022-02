Vollering langer bij wielerploeg SD Worx

Demi Vollering heeft haar contract met wielerploeg SD Worx met twee jaar verlengd. De 25-jarige renster uit Pijnacker won het afgelopen jaar onder meer Luik-Bastenaken-Luik en La Course, de vrouwenwedstrijd tijdens de Tour de France.

Vollering stapte een jaar geleden over van Parkhotel Valkenburg naar SD Worx, waar ze een contract voor twee jaar ondertekende. Nu blijft ze zeker tot eind 2024 aan de ploeg van sportief manager Danny Stam verbonden. “Ik voel me op mijn plaats hier”, vertelde ze tijdens de online teampresentatie. “Het voelt goed dat SD Worx zo veel vertrouwen in me heeft en langer met me door wil. Ik rijd in de beste ploeg ter wereld, wat meer kan ik wensen?”

Vollering wordt vaak gezien als de opvolgster van Anna van der Breggen, die na het afgelopen seizoen stopte en nu een van haar ploegleiders is. “Ik voel geen druk als mensen dat zeggen. Ik zie het als een compliment, maar ben wel een ander type renster. Ik zou meteen tekenen voor een erelijst zoals zij die heeft”, aldus Vollering, die onder meer mikt op een goed resultaat in de Tour de France voor vrouwen komende zomer. “Met name de laatste twee zware etappes moeten me liggen. Ik hoop dan goed te zijn.”