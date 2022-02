WADA neemt nog geen besluit over einde dopingschorsing Rusland

Rusland mag er niet van uitgaan dat alle sancties die zijn opgelegd voor het uitvoeren van een door de staat gesponsord dopingprogramma automatisch worden opgeheven als de schorsing aan het einde van dit jaar afloopt. Dat zegt voorzitter Witold Banka van het mondiale antidopingbureau WADA.

“De regels zijn duidelijk”, stelt Banka. “Ook Rusland moet zich aan de regels, eisen en normen houden. Tot nu toe doen ze dat. We hebben nauw contact met hen. Ze volgen onze regels strikt op, maar dit is een proces dat nog doorgaat. Daar moeten we later dit jaar over besluiten.”

Rusland neemt voor de derde Spelen op rij onder neutrale vlag deel aan de Winterspelen in Beijing. Het Russische volkslied zal niet worden gespeeld na uitreiking van medailles. De Russische deelnemers aan de Winterspelen mogen ook geen nationale symbolen, zoals de driekleurige vlag, tonen.

De dopingschorsing van Rusland eindigt op 16 december.

WADA heeft er alle vertrouwen in dat de dopingcontroles tijdens de komende Spelen in China eerlijk zullen verlopen. Directeur Olivier Niggli verwacht dat zijn organisatie heeft geleerd van de Winterspelen van 2014 in Sotsji, toen Russen dopingstalen in officiĆ«le laboratoria verwisselden om dopingpraktijken te maskeren. “We hebben nu waarnemers in de laboratoria en een nieuwe leverancier voor de flesjes”, zei Niggli.

De directeur van WADA vertelde ook dat olympische dopingstalen tien jaar worden opgeslagen, voor eventuele hertesten met nieuwe technieken. De stalen van de vorige Winterspelen van 2018 in Pyeongchang zijn nog niet opnieuw onderzocht maar dat zal volgens Niggli zeker nog gebeuren. “Dat doen we als de tijd daar rijp voor is en er betere testmethoden voorhanden zijn.”