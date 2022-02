24e Winterspelen in ‘superbubbel’ van start in Beijing

In Beijing begint vrijdag de 24e editie van de Winterspelen. De Chinese stad beleeft daarmee een primeur. Het kwam nog niet eerder voor dat in dezelfde stad zowel de Zomerspelen als Winterspelen werden gehouden.

De Zomerspelen in Beijing waren in 2008. De openingsceremonie van het grootste sportevenement ter wereld verliep in het Vogelnest-stadion toen spectaculair, met onder meer het nodige vuurwerk. Dit keer begint het evenement (vrijdag om 13.00 uur Nederlandse tijd) wederom in dat stadion, al zal het dit keer vanwege het coronavirus onder andere omstandigheden zijn dan veertien jaar geleden.

China hanteert een streng coronabeleid en werkt met een zogenoemde ‘superbubbel’. Alle deelnemers aan de Spelen worden dagelijks getest en komen niet in contact met de Chinese bevolking. Mensen die een positieve test afleggen, worden overgebracht naar een isolatiehotel.

Nederland doet met 42 atleten mee aan de Olympische Spelen. Tot dusverre is niemand uit TeamNL positief getest op het coronavirus, in tegenstelling tot sporters en coaches uit heel wat andere landen.