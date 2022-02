Alpineskiërs enthousiast na kennismaking met olympische piste

De kennismaking van de alpineskiërs met de olympische piste in Yanqing heeft tot heel wat enthousiaste reacties geleid. De mannen werkten donderdag hun eerste training voor de afdaling van zondag af. “Wat betreft moeilijkheid geef ik deze piste een 7,5 op een schaal van 1 tot 10”, zei de Italiaanse kanshebber Christof Innerhofer. “Qua plezier kwam het in de buurt van de 10.”

De alpineskiërs moesten het in de aanloop naar de Winterspelen doen met alleen videobeelden van de olympische piste, die op zo’n 80 kilometer van Beijing ligt en volledig uit kunstsneeuw bestaat. Mede vanwege de coronapandemie konden geen wereldbekerwedstrijden of een testevent worden gehouden in Yanqing.

De Zwitser Stefan Rogentin zette in de eerste training op de bijna 3 kilometer lange afdaling de beste tijd neer: 1,44.00. Innerhofer gaf 0,26 seconde toe. “Deze piste heeft alles wat een moderne afdaling nodig heeft”, zei wereldkampioen Vincent Kriechmayr uit Oostenrijk. “Een vlak stuk, sprongen, schuine bochten, bochten waarin je moet ‘hangen’; je bent steeds bezig, je krijgt geen moment rust.” Marco Odermatt, de Zwitserse leider in het wereldbekerklassement, vindt dat de Chinezen “een geweldige piste” hebben neergelegd. “Het is heel leuk om hierop te skiën. Er zijn veel ‘blinde’ bochten, het is zaak om dus de juiste lijn te vinden.”

Zijn landgenoot Beat Feuz, die onlangs zegevierde op de gevreesde Streif in Kitzbühel, noemde de olympische piste “heel mooi”. Ook Matthias Mayer, de olympisch kampioen van 2014 op de afdaling, was te spreken over zijn eerste ervaringen. “We hadden vooraf heel weinig informatie, alleen een video van Chinese jongens die hier vorig jaar trainden. Het was nu dus meer inspectie dan een echte training”, aldus de Oostenrijker, vier jaar geleden in Pyeongchang winnaar van de super-G. “Ik miste bovenin al direct twee poortjes, ik heb dus nog wat te leren. De sneeuw is heel goed en heel hard, net als bij de Amerikaanse wereldbekers. Ik denk dat veel jongens het goed kunnen doen op dit parcours.”