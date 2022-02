Bernal ‘was bijna dood, maar de laatste operatie is goed gegaan’

Oud-Tourwinnaar Egan Bernal heeft vanuit het ziekenhuis laten weten dat zijn “laatste belangrijke operatie goed is gegaan”. “Ik was bijna dood, maar ik ben God dankbaar dat Hij me dit heeft laten doorstaan. Dit was de zwaarste wedstrijd, maar ik had een geweldige groep mensen om me heen”, schrijft de 25-jarige Colombiaanse wielrenner van Ineos op Instagram bij een foto van hem in een ziekenhuisbed.

“Bijna 20 gebroken botten. 11 ribben. Dijbeen. Knieschijf. T5-T6. Middenhandsbeentje. Een duim. Een tand eruit. Perforatie van beide longen”, somde Bernal ook nog de kwetsuren op die hij had opgelopen, nadat hij eind vorige maand tijdens een training tegen een stilstaande bus was geklapt. “Nu is het tijd om te herstellen. Ik ben terug.”

Bernal onderging een week geleden al twee operaties. Uit onderzoeken bleek dat dinsdag een tweede neurochirurgische ingreep aan zijn wervelkolom noodzakelijk was, meldde een dag later het ziekenhuis in Bogotá, waar Bernal sinds ruim een week ligt.

Bernal meldde zich vorige week ook al op Instagram. “Ik had 95 procent kans op een dwarslaesie en verloor bijna mijn leven met wat ik het allerliefste doe”, schreef hij toen.