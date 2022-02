Bowe vervangt positieve Meyers als Amerikaanse vlaggendraagster

De Amerikaanse schaatsster Brittany Bowe neemt vrijdag bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Beijing de rol als vlaggendraagster over van Elana Meyers Taylor. Die 37-jarige bobsleester testte begin deze week positief op het coronavirus. Meyers kreeg de meeste stemmen in de verkiezing onder de sporters van Team USA, maar omdat de meervoudig wereldkampioene voorlopig in isolatie zit, moet ze de openingsceremonie overslaan.

Bowe, die als tweede eindigde in de verkiezing, heeft nu de eervolle taak gekregen om de Amerikaanse vlag het Vogelnest-stadion van Beijing in te dragen. Dat doet ze samen met de 39-jarige John Shuster, die vier jaar geleden op zijn vierde Spelen goud pakte met de Amerikaanse curlingploeg. Bowe (33) doet voor de derde keer mee aan de Winterspelen. Bij Pyeongchang 2018 pakte ze brons met de achtervolgingsploeg. De Amerikaanse is de houdster van het wereldrecord op de 1000 meter.

Schaatser Kjeld Nuis en kunstrijdster Lindsay van Zundert dragen vrijdag de Nederlandse vlag bij de openingsceremonie.