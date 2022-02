Bunschoten en Vos dragen vlag bij opening Paralympische Spelen

De Nederlandse vlag wordt bij de openingsceremonie van de Paralympische Spelen in Beijing gedragen door parasnowboarders Lisa Bunschoten en Chris Vos.

Voor beide snowboarders worden het hun derde Spelen. De 26-jarige Bunschoten pakte vier jaar geleden zilver en brons in Pyeongchang, de drie jaar jongere Vos werd in 2018 tweede. In 2014 deden beiden in Sotsji niet mee om de medailles.

De opening van de Paralympische Spelen is op vrijdag 4 maart.

Vrijdag is de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Dan wordt de Nederlandse vlag gedragen door kunstschaatsster Lindsay van Zundert en schaatser Kjeld Nuis.