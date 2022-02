Chef de mission Verheijen: alle atleten TeamNL negatief getest

Alle Nederlandse olympiërs in China zijn negatief getest op het coronavirus. Dat meldde chef de mission Carl Verheijen tijdens een persmoment van NOC*NSF, een dag voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Beijing. “We zijn blij dat we een goede start kunnen maken.”

Op skiër Maarten Meiners na is iedereen van TeamNL in China gearriveerd en negatief getest, zei Verheijen. “Mijn complimenten aan de sporters, de coaches en het thuisfront, dat iedereen zonder corona is ingestapt. Vervolgens valt er wat af van de atleten als ze horen dat ze negatief zijn.”

“We zijn met de atleten die laat binnen zijn gekomen heel voorzichtig met ‘close contact’’’, legt Verheijen uit. “Lindsay van Zundert loopt bijvoorbeeld mee met de vlag bij de openingsceremonie. Ze is net aangekomen, maar kan dat prima op anderhalve meter afstand doen. Een ‘close contact’ zal ze niet zijn.”

De positieve test van Johan de Wit, de bondscoach van de Japanse schaatsers, heeft volgens Verheijen en technisch directeur Maurits Hendriks geen effect gehad op de Nederlandse atleten. Die zaten gedeeltelijk wel op dezelfde vlucht naar Beijing, maar het is volgens NOC*NSF ook nog niet bekend waar De Wit zijn coronabesmetting heeft opgelopen.

Verheijen, die na een late coronabesmetting zelf ook later arriveerde in Beijing, is onder de indruk van de olympische locaties en trof in de Chinese hoofdstad een team in goede sfeer aan. Het relletjes van een week eerder tussen enkele schaatssters van de ploegachtervolging is volgens hem uit de wereld. “Ik ben tevreden met deze Spelen als we straks met het hele team allemaal veilig landen op Schiphol en we hebben een sporttechnisch doel.” Zoals al eerder gemeld mikt NOC*NSF op 20 medailles.