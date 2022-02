Dag voor opening Spelen 55 nieuwe gevallen van corona

Een dag voor het begin van de Olympische Spelen in Beijing hebben nog eens 55 mensen positief getest op het coronavirus, meldt het organisatiecomité donderdag.

29 van de 55 mensen testten woensdag positief bij aankomst op de luchthaven, de 26 andere gevallen zijn geconstateerd binnen de zogenoemde olympische ‘bubbel’. Het totaal aantal mensen bij de Spelen die besmet zijn, is opgelopen tot 287. De telling begon op 23 januari, toen de eerste deelnemers naar China reisden.

Voor de Olympische Spelen in Beijing geldt een streng beleid. Alle betrokkenen, van atleten tot journalisten, zijn volledig afgezonderd van de rest van de Chinese bevolking. Iedereen die het virus heeft opgelopen, wordt ge√Įsoleerd in een speciaal daarvoor bestemd hotel. Pas na twee negatieve PCR-testen met daartussen een pauze van ten minste 24 uur kunnen de getroffenen het isolatiehotel verlaten. Daarna worden ze wel vaker getest dan anderen.

Johan de Wit, de Nederlandse coach van de Japanse schaatsploeg, testte ook positief op het virus. Hij is al een week in het olympisch dorp en testte steeds negatief. Hij is mogelijk besmet door iemand die later in het dorp arriveerde.