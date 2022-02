Djokovic zegt op korte termijn meer over ophef Australian Open

Tennisser Novak Djokovic komt binnen één tot anderhalve week met zijn “versie van het verhaal” over wat er gebeurde nadat hij was afgereisd naar de Australian Open. Dat heeft de Servische nummer 1 van de wereld gezegd tijdens een bezoek aan de president van zijn land, Aleksandar Vucic. Djokovic bedankte de president voor diens steun afgelopen maand. “U plaatste zich internationaal gezien in een moeilijke politieke positie. Dat zal ik onthouden.”

Vucic sprak op zijn beurt lovende woorden over de tennisser. “Hij was bereid niet alleen voor zichzelf te vechten, maar ook voor zijn land.” Ook toen Djokovic in een quarantainehotel in onzekerheid zat na het intrekken van zijn visum voor Australië, liet de president al vaak zijn steun voor Djokovic horen.

De 34-jarige tennisser werd kort voor de start van het toernooi, na een rel die bijna twee weken duurde, uit het schema van de Australian Open gehaald. Djokovic dacht zonder zich gevaccineerd te hebben tegen het coronavirus te kunnen meedoen op basis van een medische vrijstelling, maar de Australische autoriteiten trokken zijn visum in. Daardoor kon Djokovic niet meedoen aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

Rafael Nadal won de Australian Open, waardoor de Spanjaard nu alleen recordhouder is met 21 grandslamtitels. Djokovic heeft er net als Roger Federer twintig.