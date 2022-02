Formule 1-team Alpine stelt twee nieuwe technische bazen aan

Formule 1-team Alpine heeft twee nieuwe technische bazen aangesteld. Pat Fry moet als zogenoemde ‘chief technical officer’ toezicht gaan houden op alle technische processen en de prestatiedoelstellingen voor de auto gaan bepalen. Matt Harman wordt technisch directeur en wordt onder meer verantwoordelijk voor het structureren van de technische organisatie en het ontwikkelen van talenten. Beiden werkten al voor Alpine.

Laurent Rossi, algemeen directeur van de Franse renstal, sprak bij de bekendmaking positief over het tweetal. “Pat is een van de meest ervaren ingenieurs in de Formule 1, terwijl Matts toewijding en expertise belangrijk zullen zijn om het maximale uit onze auto’s te halen.” Harman werkte eerder achttien jaar voor Mercedes, Fry voor de Formule 1-teams van McLaren en Ferrari.

Voor een van de vertrokken teambazen, Marcin Budkowski, moet nog een opvolger gevonden worden.

Esteban Ocon en Fernando Alonso rijden in 2022 voor Alpine.