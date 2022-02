Geen Indiase diplomaten naar Spelen wegens keuze fakkeldrager

India stuurt geen diplomaten naar de openings- en sluitingsceremonies van de Olympische Spelen in China, melden media in het land. Dat is vanwege onvrede over de keuze voor een van de fakkeldragers. De olympische vlam wordt gedragen door een Chinese militair die gewond is geraakt bij een grensgeschil tussen de twee landen.

Commandant Qi Fabao raakte in 2020 bij de grens gewond tijdens de bloedigste botsing tussen Chinese en Indiase troepen in decennia. Er vielen 24 doden, vooral aan de kant van India.

Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken betreurt dat China een evenement als de Spelen heeft “gepolitiseerd”. Vlak na deze aankondiging maakte de Indiase publieke omroep bekend de ceremonies niet live uit te zullen zenden.

De Verenigde Staten en enkele andere landen hebben een diplomatieke boycot van de Spelen afgekondigd, onder meer vanwege de behandeling van Oeigoeren in de provincie Xinjiang.